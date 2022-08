Roma-Cremonese, Zanimacchia: "La Roma è forte ma dobbiamo sfruttare le nostre occasioni. Serve massima concentrazione"

Al termine dei primi 45' di gioco, è intervenuto per delle brevi dichiarazioni a caldo Luca Zanimacchia. Di seguito le parole del calciatore della Cremonese.

ZANIMACCHIA A DAZN

State facendo una grande partita, forse meglio di Firenze

Stiamo seguendo le indicazioni del mister. Sappiamo che la Roma è forte ma dobbiamo sfruttare le nostre occasioni

State correndo tanto, temi un calo?

Ci alleniamo per questo, poi non so se caleremo. Cercheremo di fare come nel primo tempo e stare concentrati al massimo