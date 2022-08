Roma-Cremonese, Valeri: "Partita affrontata con il piglio giusto, è mancato il risultato"

Dopo la sconfitta all'Olimpico per mano della Roma, l'esterno della Cremonese Emanuele Valeri ha parlato ai canali ufficiali del club grigiorosso: "Abbiamo affrontato la partita con il piglio giusto. La mia prestazione? Non parlo della mia prestazione ma della squadra: come il mister aveva chiesto, abbiamo affrontato la Roma con il piglio giusto. È stata una buona prestazione, anche se ci è mancato il risultato e questo è fondamentale per ripartire già nel prossimo impegno con il Torino. Anche con la Roma abbiamo dimostrato di avere le idee chiare. Spero che dalla prossima partita si riescano a coronare i nostri sforzi, magari anche con un pizzico di fortuna in più. Sarebbe importante iniziare a conquistare punti preziosi in chiave salvezza".