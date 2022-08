Roma-Cremonese, SMALLING: "Squadra più completa, possiamo solo migliorare. Tristi per Wijnaldum"

Dopo la vittoria per 1-0 contro la Cremonese all'Olimpico con un suo gol, il difensore della Roma Chris Smalling è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SMALLING A DAZN

Partita vinta con pazienza e sofferenza, soddisfatto?

"Sì, la cosa importante sono i 3 punti. Potevamo chiuderla prima ma quello che conta è avere sei punti. Possiamo solo migliorare".

Più invecchi più diventi forte...

"Naturalmente aver già passato un anno con il mister senza problemi fisici aiuta. Ma il miglioramento è come squadra, non potevamo partire meglio".

Pensi che questo gruppo sia più consapevole rispetto allo scorso anno?

"Sicuramente è una squadra più completa. Servirà tempo per migliorare ma stiamo lavorando per questo. Potevamo segnare di più in queste partite, ma questa è una squadra che riesce a portare a casa il risultato anche quando c'è da difenderlo con uno scarto minimo".

L'avete vinta anche per Wijnaldum?

"Siamo molto tristi per Gini, ne ho parlato anche con lui e si sentiva bene prima dell'infortunio. Speriamo possa tornare in fretta perché abbiamo bisogno di lui".