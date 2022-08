Roma-Cremonese, EL SHAARAWY: "Bravi a non subire gol, ma dobbiamo finalizzare. Dispiaciuti per Wijnaldum, grande perdita. Belotti? Non l'ho sentito (VIDEO)

Dopo il successo per 1-0 all'Olimpico contro la Cremonese, Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

EL SHAARAWY A SKY SPORT

Mourinho ti tiene in pausa, sei entrato alla fine del primo tempo. Come giudichi la tua prestazione e quella della squadra?

"Nel primo tempo, come contro la Salernitana, non siamo riusciti a trovare la via del gol ma abbiamo creato tanto, potevamo concretizzare in modo migliore. L'importante era trovare i 3 punti, 6 punti in due partite è un buon inizio e ci teniamo quello".

Servirebbe prendere di più la mira.

"È quello che ho detto, i gol sono arrivati da un centrocampista e un difensore in due partite ma l'importante era cercare di creare e vincere. Siamo stati bravi a non prendere gol e ripartiamo da queste due cose positive".

Come vi siete stretti intorno a Wijnaldum?

"Ci stringiamo intorno a lui, lo abbiamo visto uscire dal campo in allenamento in lacrime e ci è dispiaciuto davvero tanto, aveva grandissima voglia di giocare e tornare qui all'Olimpico dopo la presentazione con lo Shakhtar. È una grande perdita e lo aspettiamo, come aspettiamo gli esami di Nicolò Zaniolo. Ci dispiace tanto".

C'è un cambio di mentalità evidente da quando è arrivato Mourinho e della tenuta difensiva?

"Sì, anche nel finale di stagione siamo riusciti a migliorare questo aspetto e ad essere più solidi, è stata la nostra forza. Anche con i nuovi arrivati mi auguro di riuscire a trovare ancora di più un equilibrio tra fase difensiva ed offensiva, abbiamo tanta qualità davanti e l'obiettivo è quello di cercare di creare e soprattutto finalizzare. È stato importante in queste due partite riuscire a non prendere gol".

Anche tu hai mandato qualche messaggio a Belotti?

"No, non l'ho sentito. Però aspettiamo".

EL SHAAARWY A ROMA TV+

"Fisicamente sto bene, questa deve essere la mentalità: quella di entrare in campo ogni volta che si è chiamati in causa con la voglia di aiutare la squadra e fare la differenza. Questa deve essere la mentalità di una grande che vuole risultati importanti".

Ultime 24 ore non facili, ma vittoria di compattezza e carattere.

"Sì a volte servono anche vittorie così, quando non si riesce a fare gol. Bisogna innanzitutto cercare di non prenderlo e siamo stati bravi. Poi si è vista una squadra che ha tentato di vincere, sicuramente dovevamo concretizzare di più, ma alla fine il gol è arrivato. Da un difensore, l'altra volta ha segnato un centrocampista ma l'importante era la vittoria".

Importante anche avere 6 punti dopo 2 partite.

"Sì abbiamo ricominciato come avevamo finito, con le vittorie. Sicuramente vincere aiuta a vincere".

La sfida con la Juve sempre suggestiva.

"Sì, gara difficile e nel loro stadio. Noi siamo consapevoli di cosa siamo e andremo lì con tanta voglia di far bene".