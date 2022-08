Roma-Cremonese, Alvini: "In campo con il nostro stile contro una grande squadra"

Prima della sfida in scena alle 18.30 all'Olimpico contro la Roma, il tecnico della Cremonese Alvini ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ALVINI A DAZN

"Radu? C'è fiducia, gli abbiamo chiesto solo di lavorare e pensare al campo".

Come si portano a casa i punti?

"Si portano avendo idee, venendo qui e cercando di fare la Cremonese, quello che siamo come abbiamo fatto a Firenze, cercando di mettere in campo il nostro stile e la nostra identità consapevoli che c'è una grande squadra dall'altra parte. Vogliamo essere all'altezza dell'Olimpico e del campionato di Serie A".