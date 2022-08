Roma-Shakhtar, MATIC: "Pronti per la Salernitana, sarà una partita difficile. I tifosi hanno aspettative alte e noi faremo del nostro meglio per non deluderli" (VIDEO)

Nemanja Matic, neo acquisto della Roma, ha parlato ai microfoni dei canali della società giallorossa al termine dell'amichevole contro lo Shakhtar Donetsk, vinta dai padroni di casa per 5-0. Il centrocampista serbo, in campo per 45 minuti, ha disputato un'ottima prova, mettendo lo zampino anche nel gol del momentaneo 3-0.

MATIC A ROMA TV+

Prima volta allo Stadio Olimpico con la maglia della Roma. Che sensazioni hai avuto?

"Sono molto felice di aver giocato qui, in questo grande stadio davanti ai nostri tifosi. Sono molto felice di aver vinto".

Come ha lavorato la squadra? Manca solamente una settimana all'inizio del campionato.

"Abbiamo lavorato molto duramente tutti i giorni. La nostra squadra è pronta per la prossima partita contro la Salernitana. Sarà una partita difficile, siamo una squadra molto forte e penso che siamo preparati".

Come stai fisicamente?

"Penso di essere pronto. Lavoro tutti i giorni molto duramente. Io e la squadra siamo pronti per qualunque battaglia e faremo del nostro meglio per rendere fieri i nostri tifosi".

Ti aspettavi un'atmosfera del genere?

"Sapevo che lo stadio sarebbe stato sold out. Ho sentito la passione e il calore dei tifosi, questa è una cosa magnifica. Le aspettative sono alte e noi proveremo a non deluderli. Sappiamo che loro si aspettano che noi vinciamo ogni partita e noi faremo del nostro meglio. Ve lo posso promettere".