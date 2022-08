Juventus-Roma, PINTO: "Presto per lo scudetto. Belotti? Oggi concentrati per vincere"

In scena alle 18.30 all'Allianz Stadium il big match tra Juventus e Roma. Prima del fischio d'inizio il Gm giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PINTO A DAZN

È il primo scontro diretto, è in queste partite che vi aspettate una crescita?

"La stagione scorsa si diceva che la Roma non vinceva con le big, poi abbiamo vinto con Atalanta e Lazio e abbiamo pareggiato col Napoli, adesso si dice che abbiamo fatto due punti con quelle che arrivano in Champions. La Serie A è competitiva, giocare contro una squadra molto forte sarà una sfida importante. Dobbiamo dare una risposta, ma vincere in tutte le partite è difficile. La nostra mentalità è affrontare tutte le squadre come fossero la Juve".

Quando la Roma potrà lottare per lo scudetto? (domanda di Di Biagio, ndr)

"Ti sento parlare con cautela, i tifosi con più velocità...Quando abbiamo preso Mourinho sapevamo di prendere una persona ambiziosa, è il leader di questo progetto. Noi siamo qui per migliorare ogni giorno, quando arriva la possibilità di poter vincere ci siamo. Ma è un lavoro di ogni giorno, non dobbiamo avere paura di dire che siamo lontani dalle squadre che negli ultimi anni hanno lavorato per essere da scudetto. La nostra preoccupazione non è pensare a maggio, ma è diventare più forti ogni giorno. Quando abbiamo un allenatore come Mourinho, che ogni giorno carica tutti per migliorare, siamo sulla strada giusta, ma è presto per parlare di scudetto".

È fatta per Belotti? Vedo che sorride...

"Volevo capire se avevi fatto una domanda o un'affermazione...Oggi siamo qui concentrati per la partita, negli ultimi 18-20 mesi abbiamo dimostrato di dare risposte giuste quando la squadra ha bisogno. Oggi Belotti non c'è, noi dobbiamo lottare per vincere la partita".