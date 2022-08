Juventus-Roma, MATIC: "Nel secondo tempo abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. Fisicamente mi sento bene" (VIDEO)

Al termine della gara con la Juventus, terminata sul punteggio di 1-1, Nemanja Matic ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della Roma. Queste le parole del centrocampista serbo:

MATIC A ROMA TV+

Che partita è stata ?

"Non eravamo soddisfatti del primo tempo. Abbiamo fatto fatica a riprenderci dopo aver subito gol nei primi minuti. Nel secondo tempo siamo cresciuti, siamo stati più aggressivi e più in controllo della partita. Alla fine abbiamo portato a casa un pareggio. Qui è difficile fare un risultato positivo, dobbiamo essere soddisfatti soprattutto se consideriamo il primo tempo dove non abbiamo espresso il gioco che volevamo. Siamo consapevoli che i primi 45 minuti sono l'esempio di quello che non dobbiamo fare. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque".

Per la prima volta in stagione hai giocato per 90 minuti, come valuti la tua prestazione ?

"A livello personale, sono stati i primi 90 minuti dopo parecchio tempo. Con il passare dei minuti ho guadagnato fiducia. Un po' alla volta migliorerò insieme a tutta la squadra. Mi sento quasi pronto per giocare tutta la partita, stasera l'ho fatto per la prima volta in stagione, non mi era capitato nemmeno nel precampionato. Mi sentivo bene"