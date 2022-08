Juventus-Roma, MATIC: "Abbiamo faticato nel primo tempo. Buon risultato, a volte bisogna accontentarsi"

Dopo Juventus-Roma all'Allianz Stadium, terminata 1-1 e decisa dalle reti di Vlahovic nel primo tempo e di Abraham nella ripresa, il centrocampista giallorosso Nemanja Matic è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Queste le sue dichiarazioni:

MATIC A SKY SPORT

Perché tanta differenza tra primo e secondo tempo?

"Eravamo sotto di un gol dopo pochi secondi, questo dà fiducia agli avversari e lo stadio si infiamma. Abbiamo faticato a tenere la palla, nel secondo tempo dopo una bella chiacchierata con il mister abbiamo cambiato anche il sistema di gioco, tenuto di più la palla e gestito meglio alcune situazioni. Alla fine 1-1 è un buon risultato. Eravamo venuti qui per i 3 punti, ma qualche volta bisogna accontentarsi, soprattutto in trasferta contro squadre come la Juve"