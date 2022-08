Juventus-Roma, Danilo: "Ci è mancata un po' di fortuna, ma soddisfatto dell'atteggiamento"

Dopo Juventus-Roma, terminata 1-1 e decisa dalle reti di Vlahovic nel primo tempo e Abraham nel secondo tempo, il difensore bianconero Danilo è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Queste le sue dichiarazioni:

DANILO A SKY SPORT

Cosa è mancato per vincere?

"Il risultato, un po' di fortuna e qualche palla passata vicino alla loro porta. Era il primo step da fare nell'atteggiamento, per questo sono soddisfatto. Adesso pensiamo alla gara di mercoledì".

Qual è il tuo ruolo preferito?

"Per me è uguale, sono a disposizione e faccio quello che mi chiede il mister e quello che è meglio per la squadra. Posso solo essere contento di stare qui".

Da che punto di vista è migliorata la Juve?

"L'atteggiamento è stato giusto, dovevamo essere arroganti e aggressivi come lo siamo stati durante la partita. Dobbiamo migliorare nella gestione di qualche pallone, però sono contento. C'era solo bisogno di segnare un altro gol, ma la squadra ha fatto bene".

Bisogna migliorare sui calci piazzati?

"Sì, dobbiamo migliorare e ancora lavorare. Solo così si può migliorare".