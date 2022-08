Juventus-Roma, Arrivabene: "Normale lo stadio pieno in queste partite di cartello"

In scena alle 18.30 all'Allianz Stadium il big match tra Juventus e Roma. Prima del fischio d'inizio l'ad bianconero Maurizio Arrivabene ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ARRIVABENE A DAZN

l clima è molto bello per il primo big match.

“Dobbiamo ringraziare i tifosi, in questo periodo si sente parlare di crisi ma loro ci sono ed è un piacere. Li ringrazio e vedere lo stadio pieno è normale in partite di questo tipo di cartello”.

Le critiche sono esagerate?

“Siamo solo alla seconda partita, io non ho giocato a calcio ma sappiamo che possono capitare partite come quelle contro la Sampdoria, un pareggio fuori casa non è male. Dobbiamo guardare avanti dimostrando umiltà come dirigenti e squadra. Dobbiamo dimenticare le emozioni passate e guardare avanti”.

Sarete felici se…Concluda lei.

“Saremo felici se riuscissimo a realizzare le uscite che vogliamo fare per sistemare il bilancio. Per le entrate dico che il sipario è aperto, stiamo parlando con parecchi giocatori. Ci saranno delle uscite, ma spero anche delle entrate”.

Paredes?

“Ne stiamo parlando, però è molto importante realizzare delle uscite. Abbiamo in testa anche questo”.