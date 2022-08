Juventus-Roma, Allegri: "Loro fortunati nel primo tempo, Mourinho è bravo a tenere la squadra dentro la partita"

Dopo Juventus-Roma, terminata 1-1, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ALLEGRI A DAZN

Ieri ha detto che la Juve deve azzannare, non è riuscita a concludere l'opera oggi.

"Il campionato è lungo, rischiamo di perdere queste partite. Sull'ennesimo calcio d'angolo, dove sono pericolosi, abbiamo rischiato di capitolare e sarebbe stato dannoso a livello psicologico. Buona partita, bisogna migliorare su alcune situazioni. Siamo stati aggressivi e abbiamo giocato bene tecnicamente. Fino al pareggio avevamo la possibilità di un uomo in più a sinistra, erano più coperti a destra. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, ma la Roma è una grande squadra e José è sempre bravo a tenere la squadra sempre dentro la partita, soprattutto se non capitolano, e oggi è successo questo".

Il gol di Abraham?

"Speravo non succedesse, invece è successo. Abbiamo difeso bene sui primi pali, sull'unico corner sul secondo palo sono stati bravi. Poi il calcio è così, il pallone è rimbalzato. Resta la prestazione, ma dobbiamo pensare allo Spezia e alle altre che sono partite da vincere".

Non potevate provare ad affondare di più nei primi 10 minuti del secondo tempo?

"Ci abbiamo provato, ma dovevamo fare scelte diverse. Dovevamo attaccare più a sinistra, anche con McKennie che è un saltatore. Normale poi che dopo un primo tempo così nel secondo ti manchino le forze e i cambi diventano importanti. Ogni tanto bisognava abbassare il ritmo, facendo muovere la palla ma portandoli più vicini all'area. È un passaggio che va fatto".

Nella ripresa ho notato un ritmo basso nella gestione della palla.

"Questo va migliorato, ma non possiamo pensare che una squadra domini in lungo e largo per 90 minuti. Siamo all'inizio, poi McKennie si è adattato, Zakaria ci ha messo un po' a entrare in partita, Milik è entrato bene. Poi vinci 1-0, loro non ti pressano, devi spingere sulla sinistra. Sul gol dovevamo fare meglio, ma sono contento della prestazione".

Miretti?

"Lasciamolo tranquillo, ma ha giocato da veterano soprattutto nella gestione del pallone. Poi sa smarcarsi ed è una cosa meravigliosa, sono pochi a farlo. E ha un primo controllo sempre in avanti. Nel primo tempo bravo anche Cuadrado, quando poteva restava esterno o veniva a giocare alle spalle di Pellegrini creando spazi. Abbiamo fatto anche dei buoni tiri da fuori, sono state fatte buone cose. Ora importante recuperare Chiesa, Pogba e Di Maria. Io non parlo mai degli assenti, ma sono giocatori importanti perché sono veloci, strappano. Ora non li abbiamo e la squadra si sta comportando bene. I moduli sono relativi".

ALLEGRI A SKY SPORT

L'episodio del gol annullato ha cambiato l'inerzia della partita?

"No, è cambiato che Mourinho è molto bravo, ha tenuto la squadra dentro la partita. Noi non l'abbiamo chiusa e il rischio di prendere gol su palla inattiva c'era. E sull'1-1 mi sono preoccupato perché già una situazione del genere con Mourinho sulla panchina del Manchester United. Dispiace non aver vinto, ma oggi era un passaggio importante; venivamo da una settimana con molte critiche, complimenti ai ragazzi".

Cosa chiedeva di diverso ai centrocampisti?

"Siamo stati bravi. Miretti è un ragazzo che sa smarcarsi, fa i controlli in avanti, Cuadrado è stato bravo a creare superiorità numerica".

Avete avuto occasioni per far inserire i centrocampisti.

"Un passo alla volta, bisogna migliorare. Dispiace non aver vinto oggi, ma resta una bella partita"

Si può migliorare anche nei cross?

"Kostic ha fatto una partita straordinaria, era anche stanco. Bisognava attaccarla davanti con quelli dietro. Smalling ad un certo punto ha giocato da solo".

Rabiot come sta?

"Ha i crampi, è un ragazzo a livello emotivo avrà patito. Per le sue qualità e caratteristiche è straordinario, se gli si chiedono cose che non sa fare allora gli si dà un'altra valutazione. Oggi ha fatto una grande partita".

ALLEGRI IN CONFERENZA STAMPA

Cosa è mancato per chiudere la partita? La gara di Miretti?

“La squadra ha fatto un buon primo tempo, non era semplice perché venivamo da una settimana con molte critiche addosso. È mancato il secondo gol ma la squadra ha fatto bene. Giocare contro la Roma non è semplice, Mourinho è molto bravo a tenere in partita i suoi nonostante le difficoltà. Era già successo col Manchester. Il merito della vittoria di stasera è di chi ha sistemato alla grande il campo, oggi era perfetto. Miretti è giovane, bravo, sa stoppare la palla e passare in avanti”.

Occasione persa anche stasera?

“No, il campionato è lungo. Bisogna lavorare su quello che dobbiamo migliorare. Non scordiamoci che noi abbiamo fuori Pogba, Di Maria e Chiesa, con loro possiamo avere dei vantaggi. Va fatto un plauso alla squadra per quello che fatto, conoscendo i propri limiti. Loro non ci davano grandi preoccupazioni, bisognava star attenti sulle palle inattive e può succedere”.

La sua fotografia della partita qual è?

"Vi siete divertiti? Ci son state buone giocate. Siamo solo all’inizio il campionato si decide a giugno. Le vostre critiche a noi danno forza perché ci strutturiamo per tornare a vincere. Non bisogna sbagliare e confondere il bello con l'efficace. E non va sbagliato, ma capisco sia difficile”.

Il bello e l’efficace stasera non hanno combaciato?

“Il calcio l’ha inventato il diavolo. Nelle tre partite abbiamo rischiato più col Sassuolo e abbiamo vinto 3-0. Oggi ci son stati bei gesti tecnici, come squadra ma abbiamo fatto una bella partita. Loro sono stati bravi, Smalling a un certo punto ha difeso da solo. Ci sono partite che vanno giocate e altre che vanno vinte. Con lo Spezia bisogna vincere. Stasera mi sono arrabbiato perché abbiamo preso gol, però guardiamo gli aspetti positivi”.

Sui cross degli esterni Vlahovic era spesso da solo in area di rigore.

“Ci sono stati degli inserimenti, però quelle cose vanno migliorate. Potevamo fare meglio quando la Roma era uno in meno dalla nostra parte sinistra perché Dybala ci lascava spazio. Dovevamo spingere di più ma son cose che vanno migliorate”.

Nel primo tempo della Juve decisive le posizioni di Miretti e Locatelli?

“E di Cuadrado perché ha fatto una buona partita. Eravamo dentro il campo e lui e Miretti andavano a giocare dietro le spalle dei loro mediani e hanno fatto bene. Bisogna essere arrabbiati perché nn abbiamo vinto e prendere le cose positive verso lo Spezia”.

Come sarebbe stato giudicato il primo tempo della Roma fatto da una squadra di Allegri?

“Non lo so, come vengono lette sempre le partite. Accetto molto le critiche perché mi fanno distinguere. Io leggo tutto e tante cose mi danno forza. Ci sono critiche che mi danno spunti geniali per migliorare la squadra. Poi siamo alla Juventus ed è normale qui bisogna giocare per vincere”.

Come sta Rabiot?

"Rabiot sta bene, solo crampi. Normale, è un ragazzo che aveva tensione dopo tutto quello che è stato scritto e detto”.