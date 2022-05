Torino-Roma, Vagnati: "Belotti non ha deciso, siamo ottimisti"

Il Torino ospita la Roma nell'atto finale del campionato: alle 20.45 va in scena l'anticipo della 38a giornata di Serie A. Prima dell'inizio della sfida il dirigente granata Davide Vagnati ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

VAGNATI A DAZN

Belotti vi ha dato una risposta? Resterà?

"Non lo so, ne parleremo probabilmente la prossima settimana".

Siete ottimisti?

"Siamo ottimisti, nel senso che non ha preso una decisione definitiva bisogna essere ottimisti. Sono positivo di natura, vedremo. Non voglio espormi da un lato o dall'altro. Oggettivamente non avendo fatto niente di definitivo sicuramente ha il cuore granata, ci sono delle situazioni positive".

Ci sono giocatori che non resteranno. C'è qualche squadra in particolare per Bremer?

"No, ci sono state tante telefonate come è giusto che sia. Oggi sarà premiato come miglior difensore della Serie A, è un riconoscimento per un grande uomo oltre che un grande giocatore".