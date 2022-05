Torino-Roma, PINTO: "Mkhitaryan-Inter una bugia. Dybala? Non parlo di mercato"

Torino, prima della finale di Conference League a Tirana. La Roma chiude il campionato in casa dei granata nell'anticipo della 38a giornata. Prima del fischio d'inizio il Gm giallorosso Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A DAZN

Non c'è per infortunio e non si sa se recupererà per Tirana, Mkhitaryan resterà alla Roma? Si è parlato di Inter.

"Ho parlato con Mkhitaryan del recupero, solo di questo, siamo concentrati su questo. Conosco bene il ragazzo, conosco la sua professionalità e il suo carattere. Sono al 100% sicuro che sia una bugia che sta parlando con l'Inter. Ora è concentrato per fare tutto il possibile per la finale. Non sono qui per parlare del mercato, avremo tempo".

Totti ha parlato di Dybala, è una suggestione?

"So di essere tante volte noioso per i giornalisti, ma sono sempre coerente. Come hai detto, abbiamo questa sfida e dobbiamo essere concentrati. Parlare di mercato non mi aiuta a essere concentrato per oggi e per mercoledì. Poi avremo il piacere per tutti i giornalisti di parlare di mercato".