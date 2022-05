Torino-Roma, OLIVEIRA: "Non meritiamo di finire ottavi. Futuro? Penso solo alla Roma"

La Roma, prima del grande appuntamento di Conference League, chiude il campionato in casa del Torino. Prima del fischio d'inizio, fissato alle 20.45, il centrocampista giallorosso Sergio Oliveira ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SERGIO OLIVEIRA A DAZN

"Dobbiamo stare tutti concentrati. Non meritiamo di finire ottavi, ma quinti o sesti. Per questo dobbiamo fare il nostro lavoro oggi".

Ti giochi il tuo futuro in queste due ultime partite?

"No, sono tranquillo sempre. Sono arrivato qui a gennaio, ho fatto il mio lavoro. Non penso adesso al mio futuro, ma penso alla Roma che vuole rimanere al 5° o 6° posto e vincere la coppa".