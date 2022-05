Torino-Roma, niente interviste postpartita per Mourinho

Archiviata la pratica Torino e la qualificazione all'Europa League, José Mourinho inizierà a preparare la finale di Conference League. E in vista di Roma-Feyenoord nessuna distrazione ulteriore per l'allenatore della Roma, che dopo il 3-0 rifilato stasera ai granata non parla alla stampa. Niente intervista a DAZN e disertata anche la conferenza stampa, nella quale ha parlato Gianluca Mancini al suo posto.