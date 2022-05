Torino-Roma, Buongiorno: "Non siamo rimasti concentrati per tutti i 90 minuti" (VIDEO)

Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, ha parlato al termine del match contro la Roma, valido per la trentottesima ed ultima giornata di campionato. La partita si è conclusa sul rotondo punteggio di 0-3 in favore dei giallorossi. Queste le sue dichiarazioni.

BUONGIORNO IN MIXED ZONE

"Forse durante la partita non siamo riusciti a rimanere concentrati per i novanta minuti e dispiace, ma siamo contenti della stagione fatta, siamo migliorati sotto tutti gli aspetti. Io cerco sempre di farmi trovare pronto e sono contento di essere migliorato individualmente e di aver avuto più spazio in campo, spero di continuare a migliorare e aumentare ancora il mio minutaggio".

Ci racconti Bremer?

"Ha fatto una ottima stagione e ci sarà modo di rubare qualcosa anche da lui, noi lo ringraziamo, andrà sicuramente in una grande squadra".

Cosa ti aspetti dal tuo futuro?

"Quest'anno ho fatto il centrale e mi sono trovato bene, ho lavorato per migliorare col mister e vediamo cosa ci riserverà il futuro. In ogni posizione io cerco di dare il massimo, se il mister mi chiede una mano io mi adatto".

BUONGIORNO A TORINO CHANNEL

Sapevate che contro la Roma sarebbe stata una partita molto tosta e così è stata.

"Sì, è stata tosta. Forse in alcune occasioni abbiamo peccato di superficialità e concentrazione, però è fine anno e siamo contenti del percorso che abbiamo intrapreso e che stiamo continuando a seguire".

Avete lavorato tanto. Juric ha detto che siete stati magnifici, voi come l'avete vissuta?

"Siamo contenti anche noi perché dovevamo migliorare e toglierci dalla zona calda. Il lavoro costante e duro ha dato i suoi frutti, la squadra è migliorata partita dopo partita sia nel gioco sia difensivamente".

Per te è stata una stagione intensa. Quanto ti senti cresciuto?

"Credo di essere cresciuto in tutti gli aspetti. Ho giocato anche da difensore centrale e mi sono trovato bene. Sono contento del mio percorso di crescita sia per quanto riguarda l'impostazione sia per l'aspetto difensivo".

Cosa ti porti dentro di questa stagione?

"Sicuramente questo miglioramento che ho avuto, così come tutta la squadra. Poi i grandi stimoli che il mister ci ha dato ogni giorno".

C'è una cosa che vorresti cambiare?

"Forse come squadra in qualche partita non siamo sempre riusciti a fare la cosa giusta. Abbiamo perso un po' di punti per errori difensivi o per gol sbagliati. Siamo consapevoli di aver fatto una buona stagione ma sarebbe potuta essere ancora migliore".

Ora andrai in vacanza, ma avrai la mente concentrata sulla tesina della tua laurea in economia.

"Sì, ho iniziato a preparare la tesi. Vediamo un po' come va, adesso ci darò dentro".

(tv.torinofc.it)

