Roma-Venezia, Fiordilino: "Dopo l'espulsione è stata dura, dispiace per come è andata"

Al termine della sfida tra Roma e Venezia, terminata sul punteggio di 1-1 con reti di Okereke e Shomurodov, ha rilasciato le consuete dichiarazioni del post partita Luca Fiordilino. Queste le parole del centrocampista al termine dell'ultima gara casalinga in stagione per la squadra di Josè Mourinho.

FIORDILINO A SKY SPORT

La Roma ha tirato 46 volte e siete riusciti a pareggiare?

È stata dura dopo l'espulsione, volevamo fare bene soprattutto per i tifosi. Dispiace per com'è andata

Abraham stava mettendo il pallone sul dischetto, cosa ha detto l'arbitro?

Ha detto che non era rigore.

Avete lottato come dei leoni, come avete fatto?

Lo abbiamo fatto per noi stessi, ma soprattutto per i nostri tifosi che sono venuti qui. Vogliamo finire bene la prossima partita, vediamo come va.

FIORDILINO A DAZN

Che partita è stata?

Cuore e tanta sofferenza, però abbiamo portato un pujnto a casa per noi e per i tifosi. Dobbiamo finire bene, dispiace per come è andata ma dobbiamo ripartire

Cosa è mancato?

Un po' di esperienza in più, siamo comuqnue un gruppo giovane. Dispiace per come è andata.

Ci spieghi l'ultimo episodio?

Il rigore non c'era, onestamente non ho visto nulla ma l'arbitro si è consultato col VAR e ce l'ha detto

Una promessa ai tifosi?

Dobbiamo ripartire, finiamo bene il campionato

L'obiettivo per la prossima stagione?

Vediamo, parleremo con la società e vedremo come va a finire