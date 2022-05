Roma-Leicester, ZALEWSKI: «Ho fatto bene ma non è ancora finita»

Queste le dichiarazioni di Nicola Zalewski, centrocampista della Roma, al termine del match con il Leicester.

ZALEWSKI A SKY SPORT

Un titolare inamovibile di una squadra di Mourinho, sei in finale di una coppa europea, ti sei chiesto se è tutto vero?

A volte ho questo pensiero, ma penso di aver lavorato bene durante l'anno che non è ancora finito. Dobbiamo fare più punti possibili in campionato, c'è una finale da vincere. Penso che questo traguardo finora lo devo soprattutto ai miei compagni, allo staff che mi ha sempre supportato.

Abbiamo fatto vedere i tuoi assist, giochi con la tranquillità di un veterano. Come nasce la tua serenità?

È semplicemente quello che mi chiede il mister, di cercare l'uno contro uno e cercare la giocata in alcune zone del campo.

Prima di questa serata hai dormito?

Ho dormito tranquillamente, senza problemi. Speriamo che passerò una nottata tranquilla anche prima della finale.

Non sbagli mai una scelta, mi piacerebbe sapere qual è il tuo ruolo? Come nasci?

Principalmente trequartista ed esterno offensivo.

Ti stai adattando benissimo, ma in alcune situazioni si può pensare di vederti più avanti?

Quella è una scelta che prende il mister, se servirà mi farò trovare pronto come ho fatto per questo ruolo.

ZALEWSKI A ROMA TV+

Abbiamo fatto un'ottima partita, ci hanno aiutato molto i nostri tifosi che oggi sono stati fantastici. Festeggiamo questa vittoria ma domani la mettiamo subito da parte: abbiamo 3 partite di campionato in cui dobbiamo cercare di conquistare il maggior numero di punti possibile. E poi c'è una finale di una competizione europea.

La squadra è cresciuta tanto anche grazie a Mourinho

Certamente, quello che ci dicevamo nello spogliatoio è che ad agosto il nostro sogno era conquistarci la finale di Conference, credo che il lavoro svolto da quel momento, oggi si è visto molto

Una parte di questa finale è merito tuo: grande maturità, hai fatto uno scatto

Sì, io mi metto sempre a disposizione del mister, cerco di dare il massimo per aiutare la squadra. A volte è andata bene, altre meno, ma penso che questa finale ce la siamo meritata tutti partendo dai tifosi fino ad arrivare allo staff e a noi giocatori