Roma-Leicester, VERETOUT: «Abbiamo vinto in 70mila, daremo tutto per i tifosi»

VERETOUT A ROMA TV+

Vedere lo stadio così è fantastico, penso che oggi abbiamo vinto in 70mila persone. Vedere così per tutta la partita è una cosa bellissima e sul campo si sente. Vogliamo dare tutto per loro

Partita quasi perfetta, Roma mai disunita e anche chi è entrato in corsa ha fatto bene

Certo, la partita non si gioca in 11, gioca tutta la squadra. Anche chi entra e anche chi rimane in panchina, staff e tifosi compresi. Con un ambiente così si può solo vincere, è una cosa incredibile. Ho giocato in tanti stadi ma vedere tifosi così è impressionante, mi emoziona