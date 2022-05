Roma-Leicester, ABRAHAM: «Roma meritava una finale, i tifosi hanno fatto la differenza» (VIDEO)

Queste le dichiarazioni di Tammy Abraham, attaccante della Roma, al termine del match con il Leicester.

ABRAHAM A DAZN

Vi giocate una finale, avete realizzato?

Non ho parole, sono felice per la squadra e per i tifosi, è un sogno che si avvera. Ho detto del primo giorno che avrei voluto vincere a Roma. La Roma meritava una finale da tempo, sono felicissimo per me e per tutti.

Come hai fatto a creare l'alchimia con i tifosi?

L'ho detto dal primo momento, i tifosi mi hanno sostenuto da sempre e mi sono innamorato di loro, qui mi sento a casa e oggi hanno fatto la differenza. Non posso ringraziarli abbastanza, ora li sentite ancora che cantano e festeggiano.

All'ultimo non ce la stavi facendo.

Non so dove ho trovato le energie per festeggiare, ma le ho trovate, non potevo stare seduto in panchina. Il fischio finale è stato una liberazione.

ABRAHAM A SKY SPORT

Le tue sensazioni?

Cosa posso dire...I tifosi hanno vinto la partita al nostro posto prima ancora di iniziare. Anche ora stanno ancora cantando. Un sogno arrivare in finale per tutti quanti, è il motivo per cui sono venuto qui e lo stiamo realizzando. Abbiamo qualche partita importante su cui concentrarsi poi testa alla finale.

Quanto è stato importante Mourinho per raggiungere la finale?

Si può vedere, lo vedono tutti. Ho detto all'inizio che sarebbe servito tempo ma una volta che ci siamo conosciuti meglio raccogliamo i frutti. Meritiamo questa finale.

L'anno scorso hai vinto la Champions, ora è il momento della Conference.

Trofei, per me sono tutte competizioni. Questo è un torneo nuovo con tante buone squadre di qualità, per me non fa alcuna differenza rispetto alla Champions. Un altro trofeo, un'altra occasione per vincere.





ABRAHAM A ROMA TV+

Che posso dire, è una situazione simile ad un sogno. I tifosi della Roma hanno sognato un momento così per tanti anni e per me anche i tifosi hanno vinto oggi, fin da prima della partita. L'abbiamo sentiti per tutto il tempo e anche ora continuiamo a sentirli. La dedichiamo ai tifosi, al club e ai miei compagni. Questa è la mia squadra, lottiamo l'uno per l'altro, diamo il 100% sul campo e questo ci ha permesso di vincere oggi. Ovviamente i tifosi, come noi, vogliono che attacchiamo, che giochiamo un gran calcio, ma a volte dobbiamo giocare partite così per vincere. Ogni partita per noi sarà una finale, dobbiamo concentrarci sul campionato ora. Ci godremo la vittoria di stasera, andremo a casa a festeggiare con la famiglia, poi ci alleneremo per concentrarci sulla partita di domenica... O lunedì, non ricordo. Questo però ci da fiducia, e non vedo l'ora di giocare la finale