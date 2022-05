Roma-Feyenoord, ZANIOLO: «Momento stupendo che sognavo, la Conference è tutta dei tifosi»

Queste le dichiarazioni di Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, al termine del match con il Feyenoord:

ZANIOLO A SKY SPORT

Le tue emozioni?

Stupendo, ci godiamo questo momento. È il mio sogno da bambino e ce lo godiamo oggi.

Tifosi?

È tutta per loro, sono fantastici.

Hai la sensazione che sta nascendo qualcosa di speciale?

Siamo forti, non sappiamo neanche noi quanto. Ci godiamo questa serata stupenda.

ZANIOLO A DAZN

Dopo due anni difficili, com'è chiudere il cerchio così?

Venivo da 2 anni di inattività, sognavo questo, di rientrare e vincere un trofeo con questa maglia. Sono felice

Sei commosso, quanto se la merita questa gente?

E' tutta per loro.

C'è una dedica speciale?

I miei genitori, mia sorella, i miei nonni e tutti quelli che mi sono stati accanto in questi due anni senza smettere di credere in me