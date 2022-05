Roma-Feyenoord, VERETOUT: «Sempre dato tutto per la Roma, vorrei continuare qui»

VERETOUT A SKY SPORT

Che impressione ti fa vedere l'Olimpico pieno senza squadra?

Bellissimo. I tifosi della Roma aspettano questo momento da tanto tempo, è incredibile portare la coppa a casa. Aspettate un po' e arriviamo questa notte per festeggiare con voi.

Quando sei entrato hai fatto vedere il tuo spessore.

Ho fiducia nelle mie qualità. Quest'anno ho iniziato bene, poi meno, sono tornato bene col Torino e io sono a disposizione del mister: quando mi chiede di lottare devo essere pronto e dare il 100%. Voglio fare il massimo per questo club. La Roma è una grande società e sono felice di portare la coppa a Roma.

Ti piacerebbe continuare con questa società?

Certo, è una bella società che cresce. L'anno scorso abbiamo perso in semifinale di Europa League, quest'anno abbiamo fatto bene fino alla fine. È incredibile, vediamo dopo ma oggi sono molto felice.

Bravo, grande disponibilità.

Certo, tutto il gruppo. C'è lo staff, ci sono i giocatori, la gente che ci segue tutto l'anno. Voglio ringraziare tutta la gente che lavora per noi e i tifosi: il trofeo è per tutti, per i tifosi, per la società e la città di Roma.