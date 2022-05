Roma-Feyenoord, SPINAZZOLA: «Vittoria grandiosa, tifosi fantastici»

Queste le dichiarazioni di Leonardo Spinazzola, difensore della Roma, al termine del match con il Feyenoord:

SPINAZZOLA A SKY SPORT

Ti lascio il microfono...

Di cosa parliamo? La Roma è campione, questo è l'importante. È una cosa grandissima e stupenda. Ci godiamo questa bellissima gente.

La gente?

Da un mese e anche durante l'infortunio mi hanno dato sempre affetto. Sono stati fantastici come sempre. Abbiamo portato a casa la finale, questo è importante.

È un momento di ripartenza per il calcio italiano?

Sì, penso che con l'Italia ci rialzeremo, abbiamo le basi per farlo. Questa di questa sera è una cosa grandiosa.

Come ti immagini il ritorno a Roma?

Penso che per fare 5 metri ci metteremo 2 ore, abbiamo vinto anche per questo: per abbracciare il popolo romano.

SPINAZZOLA A DAZN

Pesante la coppa?

Ancora non l'ho presa, mi sono abbracciato con tutti, con lo staff, poi prenderò la coppa

Hai realizzato? Sei tornato e hai alzato di nuovo una coppa.

Quando domani vedrò Roma piena realizzerò, ancora non abbiamo realizzato cosa abbiamo fatto. Però sono molto felice, in un mese ho fatto tutto. Sono tornato in panchina, poi a giocare e ora alzo un trofeo. E' stupendo

Ci ripensi al tuo percorso per arrivare qui? Quanto hai sofferto, ma che emozione

Emozione bellissima, ho sofferto con la famiglia, gli amici, la squadra e lo staff. Abbiamo sofferto tanto ma l'importante è essere qui col sorriso e con la coppa

Si percepisce che è una vittoria di squadra

Abbiamo lottato, da fuori ho visto un gruppo compatto che sapeva cosa fare. Dobbiamo dire grazie al mister che ci ha trasferito tutto questo. E' incredibile