Roma-Feyenoord, RUI PATRICIO: «È stata un'impresa, Mourinho fondamentale per questa vittoria»

Queste le dichiarazioni di Rui Patricio, portiere della Roma, al termine del match con il Feyenoord:

RUI PATRICIO A SKY SPORT

Hai vinto tanto in carriera, questa serata che significa per te?

È differente, siamo tutti molto felici. È stata un'impresa, siamo molto felici.

Nel momento decisivo in cui stavate soffrendo hai fatto parate straordinarie, la più complicata?

Non mi piace parlare di me a livello individuale, tutti siamo stati insieme in campo e anche chi è rimasto fuori ha dato il suo contributo. Nessuno è stato più importante di un altro. La cosa più importante è aver aiutato la squadra.

Mourinho?

Ci ha aiutato moltissimo con la sua esperienza, ti dà tantissima fiducia e sicuramente è stato uno degli elementi più importanti per la iuttoria del trofeo. Ci ha aiutato anche nell'approccio mentali nei giorni precedenti, siamo molto contenti perché abbiamo raggiunto questo obiettivo che concretizza il lavoro fatto.

Questi tifosi sono i più caldi che hai mai avuto?

Tutti i tifosi sono l'elemento più importante, oggi siamo molto contenti ed è un grande motivo per gioire.

Il percorso del gruppo?

Abbiamo fatto un percorso lungo per questa finale, abbiamo dato sempre il massimo nelle partite, bisogna dare merito ai ragazzi per questo trofeo, dobbiamo continuare a lavorare per concretizzare le nostre ambizioni che sono grandi.