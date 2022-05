Roma-Feyenoord, PELLEGRINI: «Festeggiare e poi ripeterci, la Conference un punto di partenza»

Queste le dichiarazioni di Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, al termine del match con il Feyenoord:

PELLEGRINI A SKY SPORT

Siamo una squadra vera, lo abbiamo dimostrato. Bisogna festeggiare tanto e ripartire. Dopo queste belle vittorie è sempre molto difficile ripartire. Una squadra vera vince, festeggia e riparte.

Sei romano e romanista, è diverso?

Sì, questo è sicuro. Ho detto ieri che mai lo avrei immaginato a 25 anni di togliermi questa soddisfazione con questa maglia e fascia addosso. È un bel momento, dobbiamo festeggiare, fissarci in testa questo momento e farlo ricapitare.

Cosa vuoi dire alla gente?

Niente, solo un immenso grazie. Abbiamo restituito un pezzettino di quello che ci hanno dato le scorse stagioni e quest'anno. Basta solo guardarli.

PELLEGRINI A DAZN

Ce la racconti? Cosa significa vincere da capitano e romanista un trofeo europeo?

E' difficile. E' un'emozione incredibile. Capisco chi diceva che vincere è un po' come una droga e una volta che ci sei riuscito una volta vuoi subito rifarlo. Queste emozioni sono uniche. Ieri ho detto che mi sarebbe piaciuto far diventare oggi uno dei giorni più belli della mia vita. E lo è diventato.

Cosa hai provato al triplice fischio?

E' inspiegabile, non è il triplice fischio ma il lungo percorso che è stato fatto da quando ero bambino, da quello che mi ha trasmesso la mia famiglia. Mio padre, che oggi è a Roma ma è sempre pronto a dire la parola giusta. Penso che bisogni gioire oggi e ripartire domani perché è troppo facile buttare all'aria quanto è stato fatto e questo non deve succedere

Hai appena vinto e già pensi al domani. E' possibile che si cresca ancora in Europa, magari un gradino più su?

Direi che questo non può, deve essere un punto di partenza. La mentalità che tutti ci hanno trasmesso quest'anno ci ha aiutato a migliorarci e a vincere questo trofeo incredibile

Hai una dedica?

Le dediche sono sempre un po' per la famiglia, per i miei figli che oggi non sono qui e con i quali festeggerò per primi. Ma la dedica va a questi tifosi incredibili. Non è sempre facile non essere al top. Loro ci hanno dimostrato che nonostante qualche passo falso e qualche momento di down che ci sono sempre stati. Hanno sempre cantato fino al 90'. Questa coppa è per noi che abbiamo lottato e per loro che hanno lottato con noi