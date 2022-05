Roma-Feyenoord, MANCINI: «La Conference si è dimostrata difficile, vittoria meritata»

Queste le dichiarazioni di Gianluca Mancini, difensore della Roma, al termine del match con il Feyenoord:

MANCINI A SKY SPORT

Che gran partita difensiva...

Non parte solo da noi tre, la partita era questa oggi. Non abbiamo giocato alla grande, ma siamo andati in vantaggio. Noi tre e Kumbulla più lavoriamo insieme più l'intesa migliora. Prima della partita ho detto che non c'era un domani, contava solo stasera. Dopo 31 anni Roma ha vinto.

Avete sempre controllato la partita.

Loro nel primo hanno avuto poche occasioni, nel secondo tempo stavano sotto e ci pressavano.

Le emozioni? I tifosi?

Emozione unica, dopo 31 anni vincere un trofeo europeo come la Conference che si è dimostrata difficile...tutta per loro, la meritano. Siamo stati bravi, ci godiamo questa grandissima vittoria.