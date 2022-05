Roma-Feyenoord, KARSDORP: «Non è la Champions? Me ne frego. Non la mia miglior stagione ma sono contento»

Queste le dichiarazioni di Rick Karsdorp, difensore della Roma, al termine del match con il Feyenoord:

KARSDORP A SKY SPORT

Non hai puù energie...

È dura giocare contro la tua vecchia squadra. All'inizio pensavo sarebbe stato facile ma non lo è stato. Dopo 60' sentivo avevo i crampi e forse uno stiramento. Non è facile giocare contro la tua ex squadra, è stata dura non aver giocato molto bene. Primo tempo buono, nel secondo tempo abbiamo sofferto. Ma l'abbiamo portata a casa.

Il significato per te?

Credo che significhi tantissimo per noi, c'erano solo pochi giocatori che avevano vinto una coppa. Vivremo due grandi serate, stasera e domani. Significa tanto per la gente, è il primo trofeo europeo per la Roma e sono felice.

Mourinho ha detto che avete scritto la storia.

Possiamo chiamarla così, è una coppa europea. E non mi interessa se la gente dice che la Conference non è la Champions, me ne frego e scusate se sono un po' volgare. Per noi è un grandissimo titolo. Siamo arrivati all'Europa League l'anno scorso e oggi abbiamo vinto.

È tornata anche la Nazionale, senti di essere nel tuo miglior momento della carriera?

No, assolutamente no. Nei primi 3 anni al Feyenoord ho giocato in modo fantastico, facevo 1-2 gol con 10 assist. Quest'anno non è stato il mio anno migliore, ma sono contento. Ma devo fare ancora di più e lo farò nella prossima stagione.