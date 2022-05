Roma-Feyenoord, ABRAHAM: «Siamo campioni! Volevo aiutare la Roma a vincere, ce lo meritiamo»

Queste le dichiarazioni di Tammy Abraham, attaccante della Roma, al termine del match con il Feyenoord:

ABRAHAM A DAZN

Che emozione è?

Una cosa che ho detto quando sono arrivato è che volevo aiutare la squadra a centrare la finale e vincere trofei. Siamo partiti da lontano, ce lo meritiamo. Siamo campioni! (in italiano, ndr)

Cosa pensi della gente che è venuta fin qui?

Li amo, dal primo giorno sono stati i migliori. Abbiamo vinto, sono contento di esser parte della squadra. Ora voglio solo divertirmi e andare a festeggiare

ABRAHAM A SKY SPORT

Emozioni?

Certo, è difficile descrivere a parole quello che stiamo vivendo. Lo meritavamo. Ho detto dall'inizio che volevo aiutare la Roma a vincere, oggi ci siamo riusciti e abbiamo dato tutto, ce l'abbiamo fatta.

Il trofeo mancava da mezzo secolo a Roma...

Ha un significato enorme per me, i compagni e i tifosi. Non so cosa faremo domani ma spero di poter festeggiare con i tifosi a Roma. Speriamo di poter continuare così.

Hai giocato 56 partite in tutta la stagione, incredibile.

Non ho più energie, si vedeva anche oggi. Ma per questa squadra darei tutto, sono fiero di tutti. Siamo campioni (in italiano, ndr).

Cosa diresti ai tifosi?

Grazie, fin dal primo giorno l'amore è stato incredibile. È stata casa mia da quando sono arrivato e sono contento di aver vinto.

Mourinho?

Non mi sono permesso di pensarci, ho solo festeggiato. Ma alla fine della mia carriera sarà fiero perché abbiamo scritto la storia. Probabilmente non ero nato l'ultima volta che la Roma aveva vinto. È un'esperienza di cui vado fiero.