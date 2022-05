Roma-Bologna, Skorupski: "Buon punto fuori casa, mister Mihajlovic sarà contento"

Al termine di Roma-Bologna, gara terminata con il risultato di 0-0, l'ex portiere giallorosso Skorupski ha parlato ai microfoni della stampa. Ecco le sue parole:

LUKASZ SKORUPSKI A DAZN

Siete andati a trovare Mihajlovic, i sentimenti in quel momento?

"Avevo una storia simile in famiglia. Spero andrà tutto bene, uscirà presto dall'ospedale e starà con noi".

Cosa vi dirà il mister?

"Sicuramente sarà contento. Abbiamo fatto un buon punto fuori casa, sicuramente sarà contento".

Dovrà ringraziarti anche per le tue parate?

"Non mi ringrazia mai. Ma ci conosciamo talmente bene, basta che mi guarda so che mi sta ringraziando".