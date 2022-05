Roma-Bologna, RUI PATRICIO: «Partita difficile, ora diamo il massimo con il Leicester»

Queste le dichiarazioni di Rui Patricio, portiere della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Bologna:

RUI PATRICIO A DAZN

Che aria si respira nello spogliatoio?

È difficile, continuiamo a lottare fino alla fine per le vittorie. Sapevamo che sarebbe stata difficile, adesso prepariamoci per giovedì e dobbiamo stare al nostro massimo

Abbiamo visto degli errori dei portieri in questa giornata. Come te la cavi con i piedi?

Il portiere fa parte della squadra, deve adattarsi all'organizzazione. Se la squadra non dà opzioni per giocare la palla diventa difficile giocare. Se è invece organizzata nelle uscite di palla per il portiere il compito è agevole.

RUI PATRICIO A ROMA TV+

I tifosi ci stanno sostenendo in modo straordinario. Giovedì abbiamo una partita importantissima da vincere e il loro aiuto sarà decisivo. Vogliamo raggiungere la finale tutti insieme