Roma-Bologna, MOURINHO: "Cambi per necessità, siamo un gruppo unito. Mi sento romanista al 100%"

Alle 20.45 va in scena Roma-Bologna, 35a giornata di campionato, all'Olimpico. Prima del fischio d'inizio il tecnico giallorosso José Mourinho è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A DAZN

"Prima di tutto un abbraccio a Sinisa (Mihajlovic, ndr), sono sicuro che sia di là e ci vediamo la prossima stagione, un bacio. Oggi facciamo qualche cambio, siamo in una situazione non facile. Il Leicester gioca la Conference da due mesi, oggi hanno cambiato 9 giocatori. Noi, invece, siamo in una situazione difficile, abbiamo l'obiettivo di giovedì e in campionato siamo tra il quinto e l'ottavo posto. Abbiamo fatto qualche cambio per necessità, qualche giocatore aveva un livello di stanchezza importante e vogliamo dare ai giocatori la possibilità di stare al meglio possibile. Ma oggi è una gara importante, abbiamo fiducia nei ragazzi, siamo un gruppo forte e unito, anche con i tifosi".

Quanto si sente romanista?

"Al 100%. Io sono così: arrivo in un club e cerco subito di trovare empatia con i tifosi, con la gente che lavora con me e con i giocatori. Prendo la maglia e non la lascio mai. La Roma è speciale, ti fanno sentire uno di loro e la gente è innamorata del club, faccio tutto il possibile per essere con loro. Se posso aiutare, sono qui".

Ritrova Arnautovic oggi...

"Siamo stati insieme in Inghilterra, quando è andato in Cina sappiamo il perché ma era in un momento fantastico della sua carriera. Ora torna in Italia alla sua età, ma ha una qualità incredibile e per la sua natura fisica può assomigliare ad Ibrahimovic. È pericoloso, oggi sarà qui con l'obiettivo di segnare. Questo è il calcio: amici prima".