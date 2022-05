Fiorentina-Roma, SPINAZZOLA: «Non vedevo l'ora di tornare in campo. La finale? Basta vincere, posso anche non giocarla» (VIDEO)

Queste le dichiarazioni di Leonardo Spinazzola, difensore della Roma, al termine del match con la Fiorentina:

SPINAZZOLA A DAZN

Stavamo facendo il conto dei giorni e dei mesi...

Io ho perso il conto, ho letto 311 giorni.

Al di là della serata negativa per il risultato, hai pensato a quei 10 mesi mentre entravi in campo?

No, sinceramente no perché da circa un mese mi sento bene, tranquillo, a mio agio in campo e non vedevo l'ora di entrare in campo. So che per me 3,4 minuti sono importanti e per queste tre partite che mancano per me è importante ogni minuto che gioco.

Ci racconti l'ultimo pensiero prima di entrare? Ho vissuto in un certo sento questi mesi, ci sono stati momenti molto difficili in cui hai pensato di non essere più un calciatore. (domanda di Alessandro Alciato, ndr)

No, che finalmente era arrivato il momento che ho sognato in questi 10 mesi. Lo aspettavo da tanto, sono stato felice. La felicità più grande è stata tornare in gruppo sinceramente, sentirmi di nuovo a mio agio

Ho vissuto la sua esperienza, l'importante è stato il contatto con i compagni di squadra in quel momento, ti senti solo e devi stare lontano dalla squadra molto tempo. Vedrai che sarai ancora più forte. (parole di Ciro Ferrara, ndr)

Posso diventare più forte e me lo auguro.

Tirana è una motivazione in più?

Sì, speravo che ci arrivavamo per la Roma, per i tifosi e anche per me. È importante solo sperare e sognare di giocare quella finale, di sentirmi di nuovo me stesso e di dare un contributo alla squadra. Ora dobbiamo fare queste ultime due partite, è importante finire bene il campionato.

Quanto stai sentendo questa intervista, eri arrivato asciutto e stai sudando.

Mi sono fatto la doccia al volo...

In collegamento Di Biagio e Candela: bentornato campione, ti aspettiamo (parole di Candela, ndr)

Grazie, un abbraccio a voi.

SPINAZZOLA A ROMA TV+

Era importante per me chiedere questo cerchio. Ho riassaporato di nuovo il campo ed è stata un’emozione bellissima. Peccato per il risultato, ma abbiamo altre due partite per chiudere bene il campionato.

Vogliamo sottolineare gli applausi del Franchi nel momento in cui sei entrato.

Queste sono soddisfazioni e li ringrazio.

Per certi versi si chiude un cerchio. Hai lasciato la Nazionale super vincente ed ora ritrovi la Roma con una finale. Quali sono le tue ambizioni e le tue speranze.

Le mie speranze è giocare e sentirmi a mio agio. Poi in finale posso anche non giocare, basta vincere.

Come sono stati questi minuti in campo, come ti sei sentito?

Bene, non soffro molto l’emozione. Era felice ma tranquillo. Peccato per il risultato.