Fiorentina-Roma, Bonaventura: "Sono contento, è una vittoria che ci consente di continuare a lottare per l'Europa"

All "Franchi" si sono affrontate la Fiorentina di Italiano e la Roma di Mourinho. La partita è stata vinta dai viola 2-0, grazie ai gol di Gonzalez su rigore e Giacomo Bonaventura. Proprio il secondo marcatore ha parlato alle tv. Le sue parole:

BONAVENTURA A DAZN

Come stai?

"Bella partita, bella serata".

Le tue emozioni?

"È stato bello, soprattutto ho ritrovato un po' la condizione, ho avuto un problema al ginocchio. Sono contento, è una vittoria che ci consente di continuare a lottare per l'Europa".

Non so se ti fa effetto di vedere il Milan lì davanti, ce la farà?

"Non lo so, adesso saranno partite con tanta pressione e gli auguro il meglio".

Qual è il merito maggiore di Italiano?

"Quest'anno rispetto all'anno scorso è cambiato il modo in cui pressiamo gli altri, cerchiamo di tenere di più la palla, facciamo qualche giocata in più. I giocatori toccano più palloni e vengono valorizzati di più, questo è il grosso cambiamento. Ci è voluto un po' di tempo. La squadra ha recepito bene quello che voleva e fa quello che vuole lui con convinzione".