Fiorentina-Roma, Biraghi: "Venivamo da troppe sconfitte. Il destino per andare in Europa è nelle nostre mani"

La Fiorentina ha battuto la Roma per 2-0. Decisivi i gol di Gonzalez su calcio di rigore e poi con il raddoppio di Bonaventura. Al termine del match Cristiano Biraghi ha parlato alle tv. Le sue parole:

CRISTIANO BIRAGHI A DAZN

Ti sei affacciato per guardare la Curva, che effetto ti ha fatto?

"Bello, sono stati fantastici come sempre. Per noi sono importanti e si è visto".

Forse Fiorentina anche migliore di quella di Napoli.

"Arrivavamo da troppe sconfitte, ci facevamo male e dovevamo reagire. Abbiamo fatto la partita migliore. Non abbiamo subito e abbiamo fatto due gol".

Cosa c'è di diverso nella Fiorentina?

"Sono cambiate tante cose, dobbiamo guardare il presente e non il passato. Oggi abbiamo vinto e domenica abbiamo un'altra opportunità. Il destino per andare in Europa è nelle nostre mani. A inizio anno nessuno ci credeva e sperava, non era l'obiettivo. Ora recuperiamo".