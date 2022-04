VIDEO - Mourinho: «Ritorno col Leicester come una finale a Roma, l'Olimpico per noi fa la differenza»

Da grande trascinatore qual è, José Mourinho già alza i toni per la prossima settimana. Dopo l'1-1 di oggi, tra una settimana la Roma affronterà il Leicester in un Olimpico gremito in ogni ordine di posto e lo Special One non usa mezzi termini al riguardo. «La gara di ritorno sarà come una finale giocata a Roma - ha dichiarato nella conferenza stampa postpartita - . Dobbiamo vederla così. Non pensiamo a Tirana, pensiamo alla finale che giocheremo giovedì. Credo che ogni tifoso romanista prima della partita avrebbe firmato per il pareggio. Sarà difficile, ma per il Leicester non fa differenza giocare in casa o fuori, per noi invece si. Loro hanno la maturità, la classe e l'esperienza della Premier League. Per noi si, avremo i nostri 70 mila tifosi a spingerci».