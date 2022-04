VIDEO - Mourinho: «Ora testa al Bologna, meritiamo il quinto posto»

Passato il primo atto con il Leicester, Mourinho non dimentica il campionato e l'obiettivo qualificazione alla prossima Europa League. «Faccio un po' fatica a parlare della gara ritorno perché abbiamo un'altra partita domenica - ammette il tecnico della Roma nella conferenza stampa postmatch - . Abbiamo fatto uno sforzo tremendo in questo campionato per arrivare a qualche obiettivo. Abbiamo giocato 13 partite di giovedì, qualcosa di durissimo. Ora siamo quinti e mancano 4 partite per tutti, per noi come per Lazio, Atalanta e Fiorentina, con condizioni pari per tutti visto che giocheremo tutti due partite in casa e due fuori. Meritiamo il quinto posto e vogliamo finire quinti, testa al Bologna»