Roma-Salernitana, SMALLING: «Non potevamo permetterci di perdere, stesso carattere anche contro il Bodo» (VIDEO)

Queste le dichiarazioni di Chris Smalling, difensore della Roma, al termine del match con la Salernitana:

SMALLING A DAZN

Partita insidiosa tra due gare europee, ma avete vinto di voglia.

Assolutamente. Eravamo sotto di una rete nel primo tempo, volevamo i 3 punti e non potevamo permetterci di non vincere questa partita. Nel secondo tempo abbiamo vinto con carattere.

Stai avendo continuità dal punto di vista fisico quest'anno che non avevi avuto lo scorso anno, stai lavorando su qualcosa in particolare?

L'anno scorso dopo il passaggio a titolo definitivo alla Roma ho avuto un infortunio piuttosto serio che mi sono portato avanti per tanto tempo. Quest'anno sono ripartito forte, in forma, sto lavorando duro per essere a disposizione del mister.

Si può battere il Bodo e andare avanti in Conference?

Sì. La partita di oggi era importante non solo per il campionato, ma anche per il ritorno di Conference, dobbiamo giocare con lo stesso carattere del secondo tempo. Con questi tifosi secondo me ce la faremo ma sarà una partita difficile.

SMALLING A ROMA TV+

Sapevamo che i 3 punti erano l’unica cosa che contava ed anche all’intervallo sapevamo che avremmo dovuto vincere. Non c’era possibilità che noi perdessimo punti. I tifosi ci hanno sostenuto fino agli ultimi secondi della sfida ed anche giovedì servirà questo. Sappiamo che ogni partita sarà come una finale e non possiamo permetterci di perdere alcun punto in campionato. Vincere oggi ci ha dato la fiducia per affrontare il match di giovedì. Ora bisogna guardare avanti e tornare in campo giovedì giocando con lo stesso carattere che abbiamo mostrato nel secondo tempo di oggi. Da difensore sono contento ogni volta che manteniamo la rete inviolata, ma è importante per la squadra vincere e lottare per dei trofei concedendo pochi gol.