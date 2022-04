Roma-Salernitana, Ranieri: "Giallorossi con grandi potenzialità, dobbiamo essere aggressivi"

La Salernitana fa tappa a Roma per affrontare i giallorossi all'Olimpico nella 32a giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, alle 18.00, il difensore granata Ranieri ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

RANIERI A DAZN

Che sensazioni hai?

"Abbiamo grandi sensazioni, ci siamo allenati con grande entusiasmo. È una partita fondamentale per noi, cercheremo di dare il massimo".

Come si mette in difficoltà la Roma?

"Conosciamo tutti la Roma, ha grandi potenzialità, oggi proveremo ad essere super aggressivi e cercheremo di non farli giocare".