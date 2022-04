Roma-Salernitana, PINTO: "Sicuro che Zaniolo sarà importante per noi. Il tifo ci fa impazzire"

Tra andata e ritorno in Conference League, la Roma ospita la Salernitana all'Olimpico: prima del fischio d'inizio, fissato alle 18.00, il Gm giallorosso Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A DAZN

Può essere il giorno di Zaniolo, anche se parte dalla panchina, per essere determinante?

"Sì, la cosa più importante è il suo ritorno, come quello di Veretout e di Spinazzola, che è una condizione diversa. Siamo felice perché tutti sono disponibili. Tutti sono importanti da qui alla fine. Oggi o nelle prossime partite sono sicuro che Zaniolo sarà importante per la squadra e per i nostri obiettivi".

64mila spettatori oggi, questo dà orgoglio alla società e un incentivo anche per cercare di raggiungere il 4° posto?

"Oggi ho letto che non è una tifoseria da Champions, ma da scudetto. Sono colpito da questo appoggio. Sono orgoglioso, loro vengono perché pensano che siamo sulla strada giusta, l'unico modo di ringraziarli è vincere la partita. Ci fa impazzire".