Roma-Salernitana, CRISTANTE: "Concentrati dopo Bodo, dobbiamo vincere e basta"

La Roma, dopo la trasferta di Conference League, torna in campo in campionato affrontando la Salernitana nella 32a giornata. Prima del fischio d'inizio il centrocampista giallorosso Bryan Cristante ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

CRISTANTE A DAZN

Cosa vi lascia la trasferta di Bodo?

"Ci ha lasciato concentrati per la partita di oggi, è una gara fondamentale per il campionato, dobbiamo giocarcela e portare i 3 punti e basta".

Quali sono le insidie? La Salernitana non è da sottovalutare.

"Assolutamente no. In questo campionato si può perdere con chiunque, tutte le avversarie sono forti. Dobbiamo stare concentrati dal 1' fino al 90' per portarla a casa".