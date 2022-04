Roma-Salernitana, CARLES PEREZ: «Abbiamo reagito, 3 punti pesanti»

Queste le dichiarazioni di Carles Perez, attaccante della Roma, al termine del match con la Salernitana:

CARLES PEREZ A ROMA TV+

Sapevamo già che fosse una partita difficile, ma penso che la squadra abbia saputo reagire. Abbiamo vinto ed ottenuto questi 3 punti che sono importantissimi per questo campionato.

Il tuo gol è il simbolo di quello che ha detto Mourinho. I cambi danno freschezza e possibilità di ribaltare le partite. Ti ha fatto molti complimenti perché sei uno di quelli che si allena meglio e che si fa trovare sempre pronto.

È il nostro lavoro. Allenarsi bene è l’ideale anche per giocare bene dopo in partita. Sto qua quando il mister mi fa entrare e cerco sempre di fare del mio meglio per aiutare la squadra e per me stesso.

