Roma-Bodo/Glimt, ZANIOLO: «Non fermiamoci qui. Sempre rimasto equilibrato, volevo giocare il derby ma rispetto le scelte del mister»

Queste le dichiarazioni di Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, al termine del match con il Bodo/Glimt:

ZANIOLO A SKY SPORT

Possiamo parlare di Roma perfetta?

Sì, abbiamo fatto la partita che ci chiedeva il mister. Perfetti in fase offesiva e difensiva, ora ci godiamo la vittoria e andiamo in semifinale.

Notte meravigliosa per te, quanto la aspettavi? Mancini ha detto che è normale quello che hai fatto...

Sono contentissimo soprattutto perché abbiamo vinto, ho aiutato la squadra a vincere, c'erano questi grandi tifosi ad esultare per un traguardo molto importante che è la semifinale, ma non ci fermiamo qua.

Non si può non sottolineare questa tua prestazione, che tutto il calcio italiano aspettava. È tornato lo Zaniolo pre infortuni?

Nei periodi belli e brutti ho sempre pensato a mantenere l'equilibrio giusto. Oggi è una giornata perfetta, ma devo mantenere l'equilibrio.

Come hai vissuto la panchina nel derby?

Non nascondo che volevo giocare, ma rispetto le scelte del mister. Ha avuto ragione il campo, abbiamo vinto. Sono qui per aiutare, essere a disposizione e dare una mano come oggi quando c'è l'occasione.

L'empatia col pubblico?

Nei momenti brutti mi sono sempre stati vicini, non mi hanno mai fatto mancare nulla. Anzi, ho avuto più affetto nei momenti brutti, devo ringraziare i tifosi e voglio loro bene.

ZANIOLO A DAZN

Partita imdimenticabile, difficile trovare le parole.

Partita perfetta, perfetti in fase offensiva e difensiva poi è arrivata anche la tripletta, colgo l'occasione per dedicarla alla mia famiglia, che nei momenti più difficili mi sono sempre accanto. Questi gol sono per loro.

Quanto avevi bisogno di una notte da protagonista, in un momento comunque non semplice?

Ma più che io ne aveva bisogno la Roma, facendo bene ho maggior modo di aiutare la squadra e di questo ne sono felice

Obiettivo Champions?

Mancano poche partite e le affronteremo tutte come una finale, poi vedremo cosa succederà di certo non ci tireremo indietro

Grande alchimia con i tifosi, il tuo futuro è qui?

I tifosi sono sempre stati fantastici, mi sono stati accanto anche nei momenti più bui. Poi per il resto non lo so.

Ora ti sbloccherai anche in campionato?

L'importante è fare gol e vincere le partite, oggi ci sono riuscito e mi godo la serata