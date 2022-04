Roma-Bodø/Glimt, Solbakken: "Siamo delusi. Loro sono stati migliori dal primo minuto"

Ola Solbakken, calciatore del Bodø/Glimt, ha parlato ai microfoni dei cronisti la termine della sfida contro la Roma, terminata 4-0 per i giallorossi. A causa di questa sconfitta, il club norvegese si ferma ai quarti di finale di Conference League. Queste le sue dichiarazioni.

SOLBAKKEN IN CONFERENZA STAMPA

Siete contenti?

"Siamo delusi, il calcio dev'essere una cosa divertente, oggi non ci siamo divertiti tanto e questo ci dispiace. Non siamo riusciti a fare bene come nelle altre partite".

Siete stati colpiti dalla pressione?

"No, mi carica, lo trovo divertente. Forse siamo sembrati un po' troppo rilassati. Da parte mia non ha influito".

Avete speso molta energia.

"Abbiamo cercato di far parlare il club, quello che è successo ci è costato un po' più di quello che avremmo voluto. Dobbiamo concentrarci su quello che riusciamo a fare".

Mourinho ha detto che non c'è stata partita.

"Loro sono stati migliori dal primo minuto, ha ragione".

Molti tifosi sono stati trattati male, dei bambini piangevano terrorizzati.

"È un peccato, non è così che deve essere".

È stato detto che non volevate stare in campo.

"Ci è mancato qualcosa".

Siete stati influenzati dall'assenza di Knutsen?

"Ci siamo concentrati su non concentrarci su questo. Non era nelle nostre mani, abbiamo cercato di non pensarci".

Se fosse stato presente avrebbe cambiato qualcosa?

"No, non avrebbe fatto grande differenza".