Roma-Bodø/Glimt, SMALLING: "Oggi è la partita più importante, possiamo farcela con i tifosi"

Va in scena Roma-Bodø/Glimt all'Olimpico, alle 21.00, ritorno dei quarti di finale di Conference League. Prima del fischio d'inizio il difensore giallorosso Chris Smalling ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SMALLING A SKY SPORT

Quali errori dovete evitare oggi?

"Dobbiamo semplicemente giocare in casa davanti ai nostri tifosi, considerando le ultime partite questa è la più importante. Dobbiamo vincere con lo stadio pieno, non c'è motivazione più grande".

10 gol subiti in 3 gare con il Bodo, sei preoccupato?

"No, conta solo la partita di questa sera. Siamo in svantaggio di un gol, ma la cosa più importante è vincere. L'unico pensiero è passare il turno. Stiamo giocando bene negli ultimi due mesi e con i tifosi questa sera possiamo sicuramente farcela".