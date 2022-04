Roma-Bodo/Glimt, RUI PATRICIO: «Speravamo in una serata così»

Queste le dichiarazioni di Rui Patricio, portiere della Roma, al termine del match con il Bodo/Glimt:

RUI PATRICIO A SKY SPORT

È stata una notte di qualità, avete sorpreso il Bodo con un pressing di altissimo livello. Te lo aspettivi?

Lo speravamo, avevamo fiducia nei nostri mezzi per riuscire a fare una prestazione del genere, una grande partita. Siamo stati molto bravi a livello tattico, ci tenevamo per i nostri tifosi che erano così numerosi allo stadio. Grande risultato, soprattutto per loro.

In questa stagione abbiamo visto grandi partite come questa sera e momenti di poca qualità, come spieghi questa alternanza di qualità e risultati?

Il nostro obiettivo è sempre quello di avere un livello altissimo, per questo lavoriamo. Non si riesce ad essere così sempre, ma l'obiettivo è mantenere questa mentalità come squadra, che abbiamo avuto stasera, e continuare con questo spirito per conquistare dei titoli, che è il nostro obiettivo.

Hai giocato in Premier, ci racconti il Leicester?

È un'ottima squadra, abituata a giocare in competizioni europee. Sarà dura, così come con tutte le altre squadre perché è una semifinale di una competizione europea. Noi siamo all'altezza, questa Roma sa giocare queste partite di livello europeo. Abbiamo un grande stadio, un grande pubblico e dobbiamo mantenere questa mentalità sempre.