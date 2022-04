Roma-Bodø/Glimt, PINTO: "Tifoseria incredibile, siamo ottimisti. Contento di Zaniolo titolare"

La Roma ospita il Bodø/Glimt all'Olimpico nel ritorno dei quarti di finale di Conference League, dopo il 2-1 all'andata per i norvegesi. Prima del match il Gm giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A SKY SPORT

C'è qualcosa di unico stasera all'Olimpico.

"Penso che le mie parole possano essere sbagliate, l'ambiente è molto meglio di qualsiasi parola. Pensavo di conoscere un ambiente caldo, ma questa tifoseria è incredibile".

Il tutto esaurito quanto influerà sulla squadra?

"Durante tutta la stagione i tifosi sono stati incredibili. Oggi da quando abbiamo lasciato Trigoria abbiamo sentito un appoggio incredibile. Tutti insieme vogliamo andare in semifinale".

La scelta di Mourinho di puntare su Zaniolo?

"Prima della partita con la Salernitana mi avevano chiesto una domanda su Nicolò e avevo detto che sarà importante per noi al 100%. Questa è una stagione particolare per lui, dopo due anni di infortuni, oggi siamo contenti che sia tornato nell'11 iniziale e vediamo se può aiutarci a raggiungere la semifinale".

L'ha preso Solbakken stasera?

"No (ride, ndr). Se arriviamo in semifinale mi promettete che non si parla più di mercato durante la Conference League?".

TIAGO PINTO A DAZN

C'è un clima elettrico, lei è ottimista come Mourinho?

"Sì, siamo ottimisti. Conosciamo le difficoltà della partita, l'avversario è difficile ma è chiaro che siamo ottimisti. Abbiamo lavorato e preparato bene la partita, vogliamo andare avanti".

La Roma è cresciuta anche nei subentrati?

"Abbiamo sempre detto che il tempo ci avrebbe aiutato. Al di là del mercato di gennaio, ogni mese la squadra è diventata più forte. Oggi abbiamo Zalewski e Felix che sono frutto del lavoro di Mourinho, la squadra diventa più ricca".

In queste partite la Roma deve crescere per avere una dimensione internazionale?

"La Roma ha fatto bene in Europa negli ultimi anni, ma noi vogliamo ancora di più. La mentalità che vogliamo è quella vincente, il mister ci spinge a questo tutti i giorni. Vogliamo vincere e andare in semifinale".