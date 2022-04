Roma-Bodo/Glimt, Kalvenes: "Brusca battuta d'arresto, ma avversari troppo più forti di noi"

Morten Kalvenes, vice allenatore del Bodo/Glimt, ha parlato ai microfoni dei cronisti la termine della sconfitta per 4-0 contro la Roma. A causa di questo risultato, il club norvegese ha terminato la sua corsa in Conference League ai quarti di finale. Le sue dichiarazioni.

KALVENES IN CONFERENZA STAMPA

La sconfitta?

"Dobbiamo sopportare di aver subito una brusca battuta d'arresto".

Ha comunicato dalla tribuna? Cosa si dicono i ragazzi nel cerchio?

"Non posso dirlo. All'intervallo abbiamo cercato di fare un colloquio costruttivo. Siamo stati schiacciati nel primo tempo e avevamo paura che i giocatori fossero abbattuti. Il gioco della Roma ci ha sorpreso, hanno spaccato alcune aree del campo. Il secondo gol è stato fantastico".

Come hai vissuto la panchina della Roma?

"Non ho guardato verso destra, ma non c’era niente da vedere. Non mi ha fatto reagire nulla. Ci hanno fatto fare un partita dura per 90 minuti, hanno avuto meno stress dalla loro panchina".

Sulla partita…

"Non eravamo stati mai esposti a una cosa del genere, gli avversari erano decisamente troppo forti per noi".

Quanto eravate preparati contro Mkhitaryan e Zaniolo?

"Ci siamo basati sulla partita di andata, poi hanno fatto dei cambi. Ci hanno chiuso fin dall’inizio, non siamo riusciti a comunicare".

Trarrete gioia da questa esperienza?

"Almeno domani e nel tempo a venire parleremo dell’esperienza che abbiamo fatto, degli avversari che in molti modi hanno rafforzato l’autostima per il nostro futuro. Dobbiamo ispirarci a questo per il futuro e dobbiamo essere grati per aver fatto un quarto di finale a Roma".

È stato detto che Nuno Santos è stato negli spogliatoi.

"Risponderò solo alle domande riguardanti la partita".

Dopo la partita avete parlato con lo staff della Roma?

"No, ho ringraziato gli arbitri".