Roma-Bodo/Glimt, CRISTANTE: «Meritiamo rispetto, vogliamo arrivare fino in fondo»

Queste le dichiarazioni di Bryan Cristante, centrocampista della Roma, al termine del match con il Bodo/Glimt:

CRISTANTE IN CONFERENZA STAMPA

Notte perfetta?

Oggi abbiamo fatto una grande partita, siamo entrati da subito con la testa giusta, anche nel secondo tempo. Da inizio diciamo che vogliamo arrivare in fondo in questa coppa. Siamo in semifinale e ci siamo avvicinati.

A cosa devi la tua crescita?

Mi sento bene nell'ultimo periodo. Poi sicuramente cambiando spesso allenatore si riparte sempre da zero. Andando avanti i meccanismi diventano più automatici e ci esprimiamo tutti meglio.

Mourinho cosa vi ha detto dopo l'andata?

Abbiamo parlato solo di calcio, senza distrazioni. L'unico modo per fare una partita del genere è essere concentrati sul campo. Siamo in semifinale di Conference e quinti, penso questa squadra meriti rispetto.

Cosa è successo dopo l'andata?

Eravamo carichi, volevamo solo passare il turno