Napoli-Roma, Spalletti: "Rispetto per Mourinho, ma non è un confronto con lui"

In scena Napoli-Roma alle 19.00 allo Stadio Maradona per la 33a giornata di Serie A. Prima del fischio d'inizio l'allenatore azzurro, ex Roma, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SPALLETTI A DAZN

Ha parlato di motivazioni per non rimanere nella mediocrità, che motivazioni le dà questa partita contro Mourinho?

"Ogni volta che vado in campo, soprattutto in questo campionato, ci sono avversari preparati e di livello. Ho grande rispetto per chiunque, lui per il suo passato è qualcosa in più, ma non è il mio confronto personale con lui che farà la differenza ma quello che proporranno i giocatori in campo. E la cosa fondamentale è chi vince la partita attraverso la squadra, non fra me e lui".

Oggi è un dentro o fuori per il Napoli nel sogno scudetto?

"Sarà così fin quando i numeri non ce lo diranno. Non so le percentuali di possibilità che abbiamo. So le percentuali dell'obbligo che abbiamo, cioè di provare a vincere più partite possibili e oggi è una di queste".